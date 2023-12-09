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Джахит Багчи: К концу года товарооборот между Азербайджаном и Турцией достигнет 7,5 млрд долларов

Джахит Багчи: К концу года товарооборот между Азербайджаном и Турцией достигнет 7,5 млрд долларов Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил, что к концу 2023 года товарооборот с Азербайджаном достигнет 7,5 млрд долларов США.
Бизнес
9 декабря 2023 г. 11:45
Джахит Багчи: К концу года товарооборот между Азербайджаном и Турцией достигнет 7,5 млрд долларов

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил, что к концу 2023 года товарооборот с Азербайджаном достигнет 7,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом посол заявил на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Гейдар Алиев 100 - деловой мир одной нации, двух государств".

По его словам, за 10 месяцев этого года между двумя странами совершено торговых операций на сумму 6,7 млрд долларов США: "Мы увеличим эту цифру на 20% до конца года. Отношения с Азербайджаном развиваются во всех сферах. Особое место в этих отношениях занимает экономическое сотрудничество. Наша главная цель - довести товарооборот с Азербайджаном до 15 млрд долларов США, и нынешние цифры показывают, что мы находимся на полпути к достижению этой цели".

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Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: "İlin sonunadək Azərbaycanla ticarət dövriyyəsini 7,5 milyard dollara çatdıracağıq"

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