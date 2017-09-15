Джафар Ибрагимли: Создание Фонда гарантирования кредитов сократит инвестиционные расходы предпринимателей

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Благодаря созданию ОАО "Фонд гарантирования кредитов" в Азербайджане не имеющие обеспечения предприниматели смогут получить кредит, кроме того, будут освобождены от выплаты части процентов.

Об этом сообщил Report финансовый аналитик, заместитель директора инвестиционной компании PSG Capital Джафар Ибрагимли.

По его словам, это уменьшит инвестиционные расходы предпринимателей.

"Параметры кредитов, выдаваемых под гарантии фонда, должны быть четко определены. Скорее всего, будет трудно поручиться за все кредиты. Если "Фонд гарантирования кредитов", как и прочие фонды в стране, будет затягивать с принятием решений, это может нанести вред общему делу. Но, в любом случае, эта практика оправдала себя на глобальном уровне, например, дала положительный результат в Турции. Финансирование за счет обеспечения такого фонда довело годовой экономический рост в соседней стране до 5%", - сказал Ибрагимли.

Вместе с тем, по мнению эксперта, выданные под гарантии фонда кредиты должны быть под серьезным контролем: "Нельзя допускать финансирование ненужных и рискованных проектов. Иначе этот гарантийный механизм в будущем может сформировать дополнительную нагрузку на бюджет и финансовую систему".