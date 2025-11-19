Джаббаров: В частном ненефтегазовом секторе ежедневно создавалось около 200 рабочих мест

С 1 января 2019 года по 1 ноября 2025 года в частном ненефтегазовом секторе ежедневно создавалось в среднем около 200 новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

По словам министра, создание 200 рабочих мест каждый календарный день является значительным экономическим достижением для страны. Он подчеркнул, что реформа заработной платы повысила прозрачность на рынке труда. "Так, благодаря освобождению от подоходного налога заработных плат до 8 000 манатов в частном ненефтегазовом секторе количество трудовых договоров за период с 1 января 2019 года по 1 ноября 2025 года увеличилось на 481 тыс., превысив 1 млн. Доля этого сектора в общем числе трудовых договоров выросла с 38% до 54%", - отметил он.

По его словам, за тот же период число активных налогоплательщиков в стране выросло вдвое и превысило 845 тыс.

Джаббаров подчеркнул, что доля бюджетных ассигнований в доходах Государственного фонда социальной защиты снизилась с 35,6% в 2018 году до 17,5% в 2024 году. Он также отметил, что стратегические валютные резервы страны увеличились в 1,8 раза - с $44,7 млрд на 1 января 2019 года до $82,5 млрд на 1 ноября 2025 года, что превышает прогнозируемый объем ВВП на 2025 год.

"В 2019-2024 годах объем ненефтегазового промышленного производства вырос в 1,9 раза. Было обеспечено повышение эффективности управления и внедрение принципов корпоративного менеджмента в большинстве крупных государственных компаний, созданы Азербайджанский инвестиционный холдинг и Азербайджанский транспортный и коммуникационный холдинг. Входящие в них компании существенно улучшили рентабельность и экономические показатели, а их зависимость от государственного бюджета снизилась", - сказал он.