Доля внутренней торговли между тюркскими государствами выросла до 7 %

Доля внутренней торговли между тюркскими государствами в общем обороте выросла с 3 % до 7 %.

Как передает корреспондент Report в Шуше, об этом заявил представитель Организации тюркских государств (ОТГ) Фарид Мамедов, зачитав обращение Генерального секретаря ТГД Кубанычбека Омуралиева на первой Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

По его словам, экономический потенциал тюркских государств быстро растет:

"В 2024 году общий ВВП превысил 2,1 триллиона долларов США, а торговый оборот - 1,1 триллиона долларов. В предыдущем году внутренний торговый оборот между странами-участницами составил 850 миллиардов долларов. Ещё несколько лет назад доля внутренней торговли в общем обороте составляла 3 %, а сейчас этот показатель достиг 7 %. Этот рост закладывает основу для будущей интеграции".

Ф. Мамедов также подчеркнул, что ОТГ создала важные механизмы для укрепления экономического сотрудничества:

"Среди них - Турецкий инвестиционный фонд на 600 миллионов долларов, Союз палат торговли и промышленности тюркских стран, Соглашение о партнёрстве в цифровой экономике, а также проект Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, которые имеют особое значение".

По его словам, эти шаги усилят финансовую интеграцию между тюркскими государствами, создадут новые бизнес-возможности и повысят экономическую устойчивость региона.