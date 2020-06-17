​Документы азербайджанских моряков за рубежом продлят

Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий продлит срок действия удостоверений личности и сертификатов азербайджанских моряков, работающих за рубежом, до 1 октября.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Агентства Турал Мусеибов.

Он напомнил, что срок действия документов моряков на начальном этапе был продлен до 1 июля.

С учетом того, что азербайджанские моряки работают на судах, плавающих под азербайджанским и иностранными флагами, Государственное морское агентство продлит срок действия удостоверений личности моряков и сертификатов (дипломов) до 1 октября с соблюдением определенных требований.

Для этого потребуется представить в электронном виде форму заявки на продление срока действия вместе с нижеуказанными документами:

- Письмо об обосновании причины продления соответствующими агентствами, судоходными компаниями или моряками;

- Письменное заявление или официальное уведомление от порта или миграционной службы о невозможности покинуть судно;

- Копия трудового договора.