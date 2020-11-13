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Disney впервые за несколько десятилетий закончила год с убытком

Disney впервые за несколько десятилетий закончила год с убытком Компания Disney в четверг, 12 ноября, опубликовала отчетность за четвертый квартал и за весь финансовый 2020 год в целом, закончившийся в начале октября. В четвертом квартале выручка Disney снизилась на 23%, до 14,7 млрд долларов США, чистый убыток состав
Бизнес
13 ноября 2020 г. 19:45
Disney впервые за несколько десятилетий закончила год с убытком

Компания Disney в четверг, 12 ноября, опубликовала отчетность за четвертый квартал и за весь финансовый 2020 год в целом, закончившийся в начале октября. В четвертом квартале выручка Disney снизилась на 23%, до 14,7 млрд долларов США, чистый убыток составил 710 млн долларов США против прибыли 777 млн долларов США годом ранее. Это первый убыток за год как минимум с 1980 года.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Интерфакс, компания заканчивает с убытком уже второй квартал подряд, при том что до этого квартальных убытков у Disney не было с 2001 года. За год выручка компании снизилась на 6%, до 65,4 млрд долларов США, а чистый убыток составил 2,8 млрд долларов США при чистой прибыли 10,4 млрд долларов США в 2019 году.

Однако инвесторы восприняли результаты Disney положительно, и акции компании после публикации отчетности выросли на 6%. Это связано, во-первых, с тем, что результаты оказались несколько лучше ожиданий - так, аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что выручка за квартал составит лишь 14,2 млрд долларов США, а убыток в пересчете на акцию составит 71 цент, в итоге же он составил 20 центов на акцию. Во-вторых, хорошие результаты продемонстрировал запущенный в прошлом году стриминговый сервис Disney+: число подписчиков выросло с 60 млн в августе до 73,7 млн на начало октября, а убыток подразделения за квартал составил лишь 580 млн долларов США при прогнозах аналитиков более 1 млрд долларов США.

Убыток подразделения, специализирующегося на парках развлечений и потребительских продуктах, за квартал составил 1,1 млрд долларов США. Операционная прибыль киностудии Disney снизилась на 61%, до 419 млн долларов США, из-за того, что премьеры многих фильмов были перенесены на следующий год.

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Версия на английском языке Walt Disney suffers first loss in 40 years
Версия на азербайджанском языке “Walt Disney" son 40 ildə ilk dəfə zərərə düşdü

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