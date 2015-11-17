​Депутат: Женщины-предприниматели в Азербайджане сталкиваются с определенными проблемами

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня женщины-предприниматели в Азербайджане сталкиваются с определенными проблемами. В Милли Меджлисе приняты законодательные акты относительно урегулирования этих проблем.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета по экономической политике Милли Меджлиса, депутат Вахид Ахмедов на проходящем в Баку мероприятии в рамках Глобальной недели предпринимательства: "В последние дни президент Ильхам Алиев подписал ряд законов в поддержку предпринимательства в Азербайджане. В первую очередь, приостановлены проверки."

По его словам, существует слишком много препятствий для осуществления женщинами предпринимательской деятельности, однако депутат выразил уверенность, что политика президента Ильхама Алиева в этом направлении будет продолжительной и даст результаты.

Глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Лариса Лещенко отметила, что осуществление женщинами предпринимательской деятельности способствует открытию новых рабочих мест, обеспечению занятости. Она отметила особую роль женщин в этом направлении: "Глава государства подписал определенные указы в поддержку женского предпринимательства и это даст толчок его развитию. Исследования показывают, что возглавляемые женщинами учреждения приносят больше дохода по сравнению с мужчинами".

По словам Л.Лещенко, женщины-руководители составляют 17% от общего числа предпринимателей. Это большое достижение, хотя по сравнению с Европой показатель очень низкий: "В Азербайджане женщины имеют проблемы с финансированием, их выход к финансовым средствам ограничен".