Депутат: Запрет на вейпы ведет к потерям госбюджета, но здоровье граждан важнее

Запрет электронных сигарет приведет к потерям для госбюджета, однако приоритетом для государства остается здоровье граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Азер Амирасланов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, труду и социальной политике.

По его словам, полный запрет этого сегмента означает отказ от импортных пошлин, акцизов и НДС, что скажется на доходах бюджета. Однако, подчеркнул депутат, перед государством стоит выбор между финансовой выгодой и здоровьем населения - и выбор делается в пользу граждан.

Амирасланов также отметил, что электронные сигареты в Азербайджане не производятся и полностью импортируются. В результате страна не только сталкивается с вредом для здоровья людей, но и фактически финансирует зарубежных производителей. Запрет этой продукции, по его мнению, может иметь и положительный экономический эффект.

Депутат добавил, что, раз электронные сигареты запрещаются, они исключаются из перечня подакцизных товаров и не могут облагаться акцизами.