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    Депутат: В Азербайджане ожидается слияние и закрытие еще нескольких банков

    По словам Эльмиры Ахундовой, сейчас в страну импортируются дешевые аналоги оригинальных лекарственных средств

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ По последним данным, ожидается слияние и закрытие еще нескольких банков.

    Как сообщает Report, об этом заявила депутат Эльмира Ахундова во время обсуждения годового отчета правительства в парламенте: "Надо снизить процентные ставки по кредиту и помочь населению. Важно вести продуманную и серьезную политику".

    "В прошлом году в банковской системе наблюдались негативные явления, доверие к ним снизилось. Банки закрылись, а сотрудники остались без работы, имеющее кредиты население столкнулось с трудностями. Люди начали массово снимать свои средства", - подчеркнула она.

    По словам Э. Ахундовой, после снижения цен на лекарства, из продажи исчезли оригиналы некоторых препаратов: "Из Индии, Турции, Китая завозятся их дешевые аналоги. Этот вопрос требует серьезного исследования".

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