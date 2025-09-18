Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах Азербайджана

Компания Deloitte представила девятый выпуск макроэкономического отчета "Бизнес-перспективы в Азербайджане".

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в данном выпуске помимо основных макроэкономических показателей также представлен краткий обзор финансового сектора.

Председатель ЦБА Талех Казымов, присутствовавший на мероприятии в качестве специального гостя по приглашению Deloitte Azerbaijan, поделился своими мыслями о макроэкономической ситуации в стране и развитии финансового сектора, а также ответил на вопросы участников, представляющих реальный сектор.

На мероприятии состоялись всесторонние обсуждения вызовов и перспектив в сфере финансов.