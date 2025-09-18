Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах Азербайджана
Бизнес
- 18 сентября, 2025
- 19:42
Компания Deloitte представила девятый выпуск макроэкономического отчета "Бизнес-перспективы в Азербайджане".
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в данном выпуске помимо основных макроэкономических показателей также представлен краткий обзор финансового сектора.
Председатель ЦБА Талех Казымов, присутствовавший на мероприятии в качестве специального гостя по приглашению Deloitte Azerbaijan, поделился своими мыслями о макроэкономической ситуации в стране и развитии финансового сектора, а также ответил на вопросы участников, представляющих реальный сектор.
На мероприятии состоялись всесторонние обсуждения вызовов и перспектив в сфере финансов.
Последние новости
19:55
Азербайджан представит ЕС трехлетний стратегический план по развитию женского предпринимательстваБизнес
19:53
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой ПалестиныВ регионе
19:51
Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминаламиИнфраструктура
19:48
В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человекВ регионе
19:42
Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах АзербайджанаБизнес
19:31
Экс-охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу РуссоВ регионе
19:23
Фото
В Баку состоялось мероприятие "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности"Формула 1
19:13
Разоблачена сеть организаторов азартных онлайн-игр с оборотом более 10 млн манатовПроисшествия
19:13