Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах Азербайджана

    Бизнес
    • 18 сентября, 2025
    • 19:42
    Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах Азербайджана

    Компания Deloitte представила девятый выпуск макроэкономического отчета "Бизнес-перспективы в Азербайджане".

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в данном выпуске помимо основных макроэкономических показателей также представлен краткий обзор финансового сектора.

    Председатель ЦБА Талех Казымов, присутствовавший на мероприятии в качестве специального гостя по приглашению Deloitte Azerbaijan, поделился своими мыслями о макроэкономической ситуации в стране и развитии финансового сектора, а также ответил на вопросы участников, представляющих реальный сектор.

    На мероприятии состоялись всесторонние обсуждения вызовов и перспектив в сфере финансов.

    Deloitte ЦБА Талех Кязымов
    "Deloitte" Azərbaycanın biznes perspektivləri ilə bağlı növbəti hesabatını açıqlayıb

    Последние новости

    19:55

    Азербайджан представит ЕС трехлетний стратегический план по развитию женского предпринимательства

    Бизнес
    19:53

    Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины

    В регионе
    19:51

    Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминалами

    Инфраструктура
    19:48

    В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человек

    В регионе
    19:42

    Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах Азербайджана

    Бизнес
    19:31

    Экс-охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу Руссо

    В регионе
    19:23
    Фото

    В Баку состоялось мероприятие "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности"

    Формула 1
    19:13

    Разоблачена сеть организаторов азартных онлайн-игр с оборотом более 10 млн манатов

    Происшествия
    19:13

    В центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО-7

    Другие страны
    Лента новостей