    Бизнес
    • 18 октября, 2025
    • 13:46
    Deloitte: Бизнес-среда в Азербайджане остается стабильной

    Бизнес-среда в Азербайджане остается стабильной, а предприниматели проявляют сдержанный оптимизм.

    Как сообщает Report, об этом говорится в девятом выпуске макроэкономического отчета Deloitte "Бизнес-перспективы в Азербайджане"

    Согласно итогам "Опроса делового доверия" прошлого года, 52,5% респондентов прогнозируют частичный рост доходов в ближайшие 12 месяцев, 25% ожидают стабильности, 12,5% - снижение, а 10% - значительное увеличение.

    Количество компаний, ожидающих частичного снижения операционной прибыли, увеличилось до 47,5% (в 2023 году - 37%), что говорит о более осторожной позиции бизнеса. 32,5% прогнозируют стабильность прибыли, 20% - ее рост.

    60% респондентов ожидают частичного увеличения зарплат, а 55% - стоимости капитала.

    Главными рисками предприниматели называют инфляцию, трудности с финансированием и снижение спроса.

    В целом отчет показывает, что бизнес-среда в Азербайджане стабильна, но компании действуют осторожно, учитывая риски и рост расходов, способные повлиять на маржу прибыли.

