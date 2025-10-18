Deloitte: Бизнес-среда в Азербайджане остается стабильной

Бизнес-среда в Азербайджане остается стабильной, а предприниматели проявляют сдержанный оптимизм.

Как сообщает Report, об этом говорится в девятом выпуске макроэкономического отчета Deloitte "Бизнес-перспективы в Азербайджане"

Согласно итогам "Опроса делового доверия" прошлого года, 52,5% респондентов прогнозируют частичный рост доходов в ближайшие 12 месяцев, 25% ожидают стабильности, 12,5% - снижение, а 10% - значительное увеличение.

Количество компаний, ожидающих частичного снижения операционной прибыли, увеличилось до 47,5% (в 2023 году - 37%), что говорит о более осторожной позиции бизнеса. 32,5% прогнозируют стабильность прибыли, 20% - ее рост.

60% респондентов ожидают частичного увеличения зарплат, а 55% - стоимости капитала.

Главными рисками предприниматели называют инфляцию, трудности с финансированием и снижение спроса.

В целом отчет показывает, что бизнес-среда в Азербайджане стабильна, но компании действуют осторожно, учитывая риски и рост расходов, способные повлиять на маржу прибыли.