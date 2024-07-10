Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с визитом в Узбекистане

Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с рабочим визитом в Узбекистане.

Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с рабочим визитом в Узбекистане.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ходе встречи с коллегами из дружественной страны мы намерены оценить новые возможности для расширения совместной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках визита сегодня состоится 13-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном. Также запланировано проведение заседания наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвестиционной компании, а также встреча с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.