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Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с визитом в Узбекистане

Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с визитом в Узбекистане Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с рабочим визитом в Узбекистане.
Бизнес
10 июля 2024 г. 10:48
Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с визитом в Узбекистане

Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с рабочим визитом в Узбекистане.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ходе встречи с коллегами из дружественной страны мы намерены оценить новые возможности для расширения совместной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках визита сегодня состоится 13-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном. Также запланировано проведение заседания наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвестиционной компании, а также встреча с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

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Версия на английском языке Azerbaijani economy minister embarks on working visit to Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Özbəkistandadır

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