Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с визитом в Узбекистане

Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с рабочим визитом в Узбекистане.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"В ходе встречи с коллегами из дружественной страны мы намерены оценить новые возможности для расширения совместной деятельности", - говорится в сообщении.
В рамках визита сегодня состоится 13-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном. Также запланировано проведение заседания наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвестиционной компании, а также встреча с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.