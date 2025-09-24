Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк Азербайджана

Делегация Национального банка Грузии (НБГ) посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью обмена опытом.

Как передает Report, основной целью визита было расширение профессионального диалога между регуляторами финансовой сферы наших стран в рамках двустороннего технического сотрудничества.

В ходе встречи делегация НБГ поделилась опытом своего учреждения по вопросам регулирования регистрации и эмиссии облигаций, выпускаемых международными финансовыми организациями, а также по вопросам торговли ценными бумагами, деятельности депозитарной и постторговой систем и другим важным темам. Кроме того, состоялся обмен мнениями о потенциальной значимости облигаций, выпущенных международными финансовыми организациями в местной валюте, для внутренних финансовых рынков.

Отметим, что визит был организован в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте текущего года между ЦБА и НБГ. Целью меморандума является расширение сотрудничества в сферах денежно-кредитной политики, политики финансовой стабильности, банковского надзора, платёжных систем и финансовых технологий. В его рамках предусмотрены обмен опытом и информацией, проведение учебных программ и совместных семинаров, организация ознакомительных и исследовательских визитов, а также предоставление технических консультаций.