Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк Азербайджана

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 21:32
    Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк Азербайджана

    Делегация Национального банка Грузии (НБГ) посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью обмена опытом.

    Как передает Report, основной целью визита было расширение профессионального диалога между регуляторами финансовой сферы наших стран в рамках двустороннего технического сотрудничества.

    В ходе встречи делегация НБГ поделилась опытом своего учреждения по вопросам регулирования регистрации и эмиссии облигаций, выпускаемых международными финансовыми организациями, а также по вопросам торговли ценными бумагами, деятельности депозитарной и постторговой систем и другим важным темам. Кроме того, состоялся обмен мнениями о потенциальной значимости облигаций, выпущенных международными финансовыми организациями в местной валюте, для внутренних финансовых рынков.

    Отметим, что визит был организован в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте текущего года между ЦБА и НБГ. Целью меморандума является расширение сотрудничества в сферах денежно-кредитной политики, политики финансовой стабильности, банковского надзора, платёжных систем и финансовых технологий. В его рамках предусмотрены обмен опытом и информацией, проведение учебных программ и совместных семинаров, организация ознакомительных и исследовательских визитов, а также предоставление технических консультаций.

    ЦБА НБГ Грузия Азербайджан
    Gürcüstan Milli Bankının nümayəndələri təcrübə mübadiləsi məqsədilə Azərbaycana səfər edib

    Последние новости

    22:58
    Фото

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с португальским коллегой в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:56
    Фото

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:48

    Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию российско-украинского конфликта

    В регионе
    22:38

    Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 53 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Происшествия
    22:34
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:31

    Мулино: Панамский канал навсегда останется собственностью Панамы

    Другие
    22:13
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и гендиректором компании Ares Management - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    22:12

    Аш-Шараа: Сирия заинтересована в дипломатическом урегулировании с Израилем

    Другие страны
    22:09

    Минэнерго США: Уголь будет сохранять актуальность еще десятки лет

    Другие страны
    Лента новостей