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    ​Делегация Азербайджана посетит с визитом Иран

    В Тегеране состоится заседание Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным связям между Азербайджаном и Ираном

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря в  столице Ирана Тегеране состоится 10-е заседание Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным связям между Азербайджаном и Ираном.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, на заседании примут участие делегации, возглавляемые сопредседателем комиссии, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым и сопредседателем комиссии, министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези.

    Делегация Азербайджана, состоящая из официальных лиц и предпринимателей, в рамках визита в Иран 21-22 декабря проведет ряд встреч, примет участие в бизнес-форумах Иран-Азербайджан, которые пройдут в Тебризе и Тегеране. 

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