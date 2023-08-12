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Декларации предпринимателей на азербайджанской таможне будут проверяться за 30 минут

Декларации предпринимателей на азербайджанской таможне будут проверяться за 30 минут В рамках пилотного проекта, которому Государственный таможенный комитет (ГТК) дал старт в августе этого года, декларации предпринимателей, работающий по принципу "добровольного соблюдения", будут проверяться в течение 30 минут, также будет обеспечен упрощ
Бизнес
12 августа 2023 г. 17:34
Декларации предпринимателей на азербайджанской таможне будут проверяться за 30 минут

В рамках стартовавшего в августе пилотного проекта Государственного таможенного комитета (ГТК) декларации предпринимателей, работающих по принципу "добровольного соблюдения", будут проверяться в течение 30 минут, также будет обеспечен упрощенный проезд транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ГТК.

Сообщается, что число участников проекта на сегодняшний день расширилось от 5 предпринимателей на начальном этапе до 60 субъектов бизнеса.

Планируется, что до конца августа проектом могут воспользоваться до 400 компаний.

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Версия на английском языке ФотоEntrepreneurs' declarations to be checked in Azerbaijan State Customs in 30 minutes
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrüyündə sahibkarların bəyannamələri 30 dəqiqəyə yoxlanılacaq

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