Декларации предпринимателей на азербайджанской таможне будут проверяться за 30 минут

В рамках пилотного проекта, которому Государственный таможенный комитет (ГТК) дал старт в августе этого года, декларации предпринимателей, работающий по принципу "добровольного соблюдения", будут проверяться в течение 30 минут, также будет обеспечен упрощ

В рамках стартовавшего в августе пилотного проекта Государственного таможенного комитета (ГТК) декларации предпринимателей, работающих по принципу "добровольного соблюдения", будут проверяться в течение 30 минут, также будет обеспечен упрощенный проезд транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ГТК.

Сообщается, что число участников проекта на сегодняшний день расширилось от 5 предпринимателей на начальном этапе до 60 субъектов бизнеса.

Планируется, что до конца августа проектом могут воспользоваться до 400 компаний.