Dashkesen Filizsaflashdirma выставлен на приватизацию

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) объявил инвестиционный конкурс на продажу 99,22% акций ОАО Dashkesen Filizsaflashdirma. Как передает Report, об этом сообщается в официальной прессе.

По информации, остальные 0,78% акций приобретены на льготных условиях членами трудового коллектива.

В конкурсе могут принять участие как местные, так и иностранные инвесторы. Преимущество будет отдано претенденту, предложившему самую высокую сумму и наиболее рациональное инвестиционное предложение. Победитель конкурса должен перечислить Госкомитету аванс в 10 млн манатов в качестве суммы, гарантирующей выполнение условий и требований конкурса. Эта сумма в дальнейшем будет учтена при выполнении условий.

Претендентам необходимо предъявить предложения с 10:00 до 17:30 19 декабря в административном здании Госкомитета по адресу: г. Баку, ул. Юсифа Сафарова, 50. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки 20 декабря в 14:00. Итоги конкурса будут утверждены в течение 3 дней после объявления победителя.