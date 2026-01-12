Dar Global и Trump Organization запускают проекты в Саудовской Аравии на $10 млрд
Бизнес
- 12 января, 2026
- 15:08
Саудовская девелоперская компания Dar Global намерена реализовать два проекта под брендом Trump в Эр-Рияде и Джидде.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Общая стоимость инвестиций оценивается примерно в $10 млрд.
В Эр-Рияде планируется строительство гольф-клуба Trump National и отеля Trump International в районе Диръия - одном из крупнейших проектов по развитию западной части столицы Саудовской Аравии, а в Джидде девелопер намерен возвести многофункциональный комплекс Trump Plaza, который будет включать офисные помещения и жилую недвижимость.
Завершение проектов ожидается в течении четырех - пяти лет.
