    Dar Global и Trump Organization запускают проекты в Саудовской Аравии на $10 млрд

    Бизнес
    • 12 января, 2026
    • 15:08
    Саудовская девелоперская компания Dar Global намерена реализовать два проекта под брендом Trump в Эр-Рияде и Джидде.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Общая стоимость инвестиций оценивается примерно в $10 млрд.

    В Эр-Рияде планируется строительство гольф-клуба Trump National и отеля Trump International в районе Диръия - одном из крупнейших проектов по развитию западной части столицы Саудовской Аравии, а в Джидде девелопер намерен возвести многофункциональный комплекс Trump Plaza, который будет включать офисные помещения и жилую недвижимость.

    Завершение проектов ожидается в течении четырех - пяти лет.

    Səudiyyədə "Trump" brendi altında 10 milyard dollarlıq layihələrə başlanılır

