Səudiyyədə "Trump" brendi altında 10 milyard dollarlıq layihələrə başlanılır
Biznes
- 12 yanvar, 2026
- 15:23
Səudiyyə Ərəbistanının inkişaf şirkəti "Dar Global" Ər-Riyad və Ciddədə "Trump" brendi altında iki layihə həyata keçirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Ümumi investisiya dəyəri təxminən 10 milyard dollar qiymətləndirilir.
Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtının qərb hissəsinin inkişafı üzrə ən böyük layihələrdən biri olan Diriyyə rayonunda "Trump National" qolf klubu və "Trump International" otelinin tikilməsi, Ciddədə isə ofis və yaşayış əmlakını özündə birləşdirəcək çoxfunksiyalı "Trump Plaza" kompleksinin inşası planlaşdırılır.
Layihələrin dörd-beş il ərzində tamamlanması gözlənilir.
Son xəbərlər
17:04
"Neftçi"nin Misir klubu ilə oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşibFutbol
17:03
Assosiasiya: Qızılın bütün əyar növləri üzrə qiymətlər artıbBiznes
17:02
ADDA ilə Dünya Bankı arasında müəllim və tələbə mübadilə proqramları müzakirə olunubElm və təhsil
17:00
Foto
"Araz-Naxçıvan" rəhbərliyi və futbolçuları 1 saylı Uşaq evini ziyarət ediblərFutbol
17:00
AYNA: İrandakı vəziyyət Bakıdan Naxçıvana sərnişin daşımaqda çətinlik yaratmır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
16:58
Fransada könüllü hərbi xidmətə qəbul başlayıbDigər ölkələr
16:52
Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB-2Region
16:48
Rəy
Qrenlandiya: Qərb bloku maraqlarının toqquşduğu daha bir nöqtə - ŞƏRHAnalitika
16:44