    Biznes
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:23
    Səudiyyədə Trump brendi altında 10 milyard dollarlıq layihələrə başlanılır

    Səudiyyə Ərəbistanının inkişaf şirkəti "Dar Global" Ər-Riyad və Ciddədə "Trump" brendi altında iki layihə həyata keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Ümumi investisiya dəyəri təxminən 10 milyard dollar qiymətləndirilir.

    Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtının qərb hissəsinin inkişafı üzrə ən böyük layihələrdən biri olan Diriyyə rayonunda "Trump National" qolf klubu və "Trump International" otelinin tikilməsi, Ciddədə isə ofis və yaşayış əmlakını özündə birləşdirəcək çoxfunksiyalı "Trump Plaza" kompleksinin inşası planlaşdırılır.

    Layihələrin dörd-beş il ərzində tamamlanması gözlənilir.

    Donald Tramp ABŞ Səudiyyə Ərəbistanı layihələr
