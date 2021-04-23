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Cостоялась первая встреча по проекту открытия Торговых Домов в Азербайджане и Туркменистане

Cостоялась первая встреча по проекту открытия Торговых Домов в Азербайджане и Туркменистане Стороны рассмотрели возможности реализации проекта создания Торговых домов, обсудили вопросы инвестирования
Бизнес
23 апреля 2021 г. 18:00
Cостоялась первая встреча по проекту открытия Торговых Домов в Азербайджане и Туркменистане

В целях реализации инициатив Президента Туркменистана по открытию Торгового дома Туркменистана в Баку и Торгового дома Азербайджана в Ашхабаде и увеличения товарооборота и создания совместных предприятий различного профиля, 23 апреля при организационной поддержке Посольства Туркменистана по видео связи состоялась первая встреча между представителями Министерства Торговли и внеэкономических связей Туркменистана, Торгово-промышленной палаты Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с представителями группы компаний "Maddoх".

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны рассмотрели возможности реализации проекта создания Торговых домов, обсудили вопросы инвестирования, наличия экспертных возможностей и спроса на продукцию на рынках двух стран.

Участники встречи также обсудили возможности структуры товарооборота с целью выявления направлений расширения ассортимента и номенклатуры товаров, работ и услуг.

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