CITIC Securities: Закрытие литиевых рудников в Китае может привести к глобальному дефициту Закрытие литиевых рудников в китайском городе Ичунь (провинция Цзянси) способно спровоцировать дефицит этого металла на мировом рынке.
Бизнес
12 августа 2025 г. 06:53
Как передает Report, такое мнение выразили аналитики китайского инвестиционного банка CITIC Securities.

По их данным, часть местных рудников по-прежнему сталкивается с рисками несоблюдения операционных требований. Годовая производственная мощность этих предприятий оценивается в 185 тыс. тонн хлорида лития, что составляет около 12,5% от мирового предложения.

"Их полная остановка может привести к глобальному дефициту лития", - отмечается в аналитическом материале банка.

Версия на азербайджанском языке Çində litium mədəninin bağlanması qlobal çatışmazlığa gətirib çıxara bilər

