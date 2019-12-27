Что ждет автомобильный рынок Азербайджана? - ИССЛЕДОВАНИЕ

События на международном автомобильном рынке не обходят стороной и внутренний рынок Азербайджана. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в докладе за прошлый месяц спрогнозировало сокращение мировых продаж автомобилей на 3,1 млн единиц к концу 2019 года. Это будет самым резким спадом на мировом автомобильном рынке с 2008 года. В процентном выражении этот спад достиг высокого значения, составив 5% в 2018 году. Согласно докладу, самое негативное влияние на мировой рынок в этом году окажет снижение продаж автомобилей в Китае. К концу 2019 года продажи в Китае сократятся, предположительно, на 2,1 млн - до 21,6 млн единиц. Доля авторынка США в объеме глобальных продаж сократится до 16,9 млн единиц, Западной Европы – на 14 млн единиц.

Авторынок Азербайджана в ожидании повышения акцизов на ввоз в страну старых автомобилей. Государственный таможенный комитет обратился к правительству с предложением ограничить импорт автомобилей, чей срок эксплуатации превышает 7 лет. С 2020 года акцизный налог на ввоз подобных автомобилей может быть повышен.

Report изучил возможное влияние повышения акцизного налога и тенденций на международном рынке на автомобильный рынок Азербайджана и на планы местных автопроизводителей.

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Нусрат Ибрагимов рассказал Report, что повышение акцизного налога может спровоцировать рост средней рыночной цены: "Ситуация на авторынке немного изменилась за последние 10-15 лет. В развитых странах все больше людей отказывается от использования автомобилей в пользу велосипедов или хождения пешком. В нарушении экологического равновесия за последние 50 лет играет роль и использование автомобилей. Развитые страны ужесточают требования к производству автомобилей, утилизируют старые автомобили. Ограничение импорта старых автомобилей и повышение акцизного налога на их ввоз является неотъемлемой частью этой глобальной экологической политики.

Гендиректор консалтинговой компании MBA Нусрат Ибрагимов "Поскольку отказ от старых автомобилей является международным требованием, мы должны идти в ногу с этим".

В начале 1990-х годов преобладал импорт старых автомобилей в Азербайджан. Это приводило к росту ДТП и экологическому дисбалансу. Сегодня отказ от старых автомобилей является международным требованием, и мы должны идти в ногу с ним. Поэтому ставятся некоторые ограничения на ввоз этих старых автомобилей. Этот процесс имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы в сохранении экологического равновесия и минимизации аварий. В то же время ограничение импорта старых автомобилей может привести к росту отечественного производства автомобилей. Автомобили, изготовленные на наших заводах, относительно недороги, их легко ремонтировать. В результате, если импорт старых автомобилей в страну будет сокращен, люди, которые не могут позволить себе купить новый автомобиль, обратятся к местным производителям. Минус в том, что некоторые покупатели не смогут позволить себе новую машину. Государство должно повысить качество и объем производства дешевых отечественных автомобилей с учетом интересов данной категории покупателей. Иначе подобный дисбаланс приведет к тому, что средняя стоимость автомобилей на авторынке страны повысится. Потому что среднюю цену на рынке формируют как новые, так и старые автомобили".

Эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров предположил вероятность роста цен на старые автомобили: "Повышение акцизного налога на ввоз автомобилей со сроком эксплуатации более 7 лет может сократить их импорт в страну. Этот план заслуживает одобрения с точки зрения защиты окружающей среды. Однако этот процесс должен быть фундаментальным и комплексным. Пока ввоз старых автомобилей в Баку продолжается. Чтобы предотвратить процесс, надо повысить акцизный налог на ввоз старых и понизить на ввоз новых авто. В этом случае граждане будут отдавать предпочтение импорту новых автомобилей.

Эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров: "Нам следует обеспечить довольство граждан, а также предотвратить вред окружающей среде и повысить доходы бюджета".

В результате появятся стимулы для ввоза экологически чистых автомобилей и обновления автопарка. Дисбаланс создаст неудобства для граждан. Нам следует обеспечить довольство граждан, а также предотвратить вред окружающей среде и повысить доходы бюджета. Увеличение акцизного налога приведет к подорожанию на внутреннем рынке. В частности, будет наблюдаться относительный рост цен на старые автомобили".

Эксперт также коснулся влияния процессов на международных рынках на азербайджанский рынок: "В докладах Fitch Ratings и других рейтинговых агентств указывается, что производство автомобилей расширяется, и, наряду с традиционными автомобилями, все больше производится электромобилей и гибридных автомобилей. На автозаводах идет процесс переквалификации. Если раньше заводы производили авто на дизельных и бензиновых двигателях, сейчас они готовятся к производству гибридных и электрических автомобилям. Хотя автомобильная промышленность во всем мире переживает некоторый спад, это временное явление. После завершения процесса переквалификации темпы производства на заводах снова увеличатся. Таким образом, в глобальном контексте мы можем сказать, что автомобильный сектор расширяется, создаются новые производственные предприятия. Я думаю, что процесс продолжится как минимум до 2023 года.

Авторынок Азербайджана относительно мал. Годовой спрос наших граждан на автомобили составляет порядка 40 тыс. Местные заводы пока не могут удовлетворять этот спрос. Поэтому ввоз автомобилей в страну из-за рубежа будет продолжаться, и эти международные тенденции не окажут негативного влияния на наш внутренний рынок. Импорт в Азербайджан может быть сокращен в случае падения нашей национальной валюты или спада экономики. Если валюта останется стабильной в сложившейся ситуации, то международные процессы не окажут негативного влияния на наш внутренний рынок".

Директор Нахчыванского автомобильного завода Сахават Гумбатов рассказал Report, что завод увеличит производство в следующем году: "НАЗ временно приостановил производство в 2019 году из-за смены учредителя. Однако планируется повысить показатели производства в 2020 году. У нас есть планы по производству и продаже новых моделей, к примеру, производство 250-300 автомобилей типа седан. Всего в следующем году планируется выпустить более 500 авто. Пока конкретных планов по экспорту наших авто нет. Наша цель - расширить производство на отечественном рынке".

Председатель правления "Азермаш" Эмин Ахундов рассказал, что завод увеличит производство в 2020 году: "Процессы на мировых рынках не окажут на нас негативного влияния. В следующем году произойдет рост производства. Автомобили Khazar SD, производимые в Нефтчалинском промышленном квартале, планируется экспортировать в Россию в 2020 году. Пока идет процесс документации и сертификации. Экспорт начнется по завершении этого процесса. В следующем году планирует экспортировать автомобили и в Украину, откуда к нам поступают обращения. Сейчас предметом обсуждения являются объем экспорта и прочие вопросы. Мы проводим определенные процедуры. Все это требует времени. После сертификации ожидается экспорт в Россию и Украину со следующего года".