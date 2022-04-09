О нас
Аудио новости

Что ожидать в Азербайджане в сезон мороженого?

Что ожидать в Азербайджане в сезон мороженого? В прошлом году в Азербайджан было импортировано 1 млн 273,9 тыс. тонн мороженого на сумму 6 млн 116,04 тыс. долларов США. Из страны было экспортировано 129,91 тыс. тонн мороженого на сумму 377,73 тыс. долларов США. В 2021 году в стране произведено 722,8 т
Бизнес
9 апреля 2022 г. 17:48
Что ожидать в Азербайджане в сезон мороженого?

В прошлом году в Азербайджан было импортировано 1 млн 273,9 тыс. тонн мороженого на сумму 6 млн 116,04 тыс. долларов США. Из страны было экспортировано 129,91 тыс. тонн мороженого на сумму 377,73 тыс. долларов США. В 2021 году в стране произведено 722,8 тыс. тонн мороженого.

В прошлом году примерно 63,8% потребляемого в Азербайджане мороженого пришлось на импорт.

50% импортируемого в Азербайджан мороженого приходится на Беларусь, Россию и Украину. Импорт из Турции составляет 42%. То есть 92% мороженого, ввозимого в Азербайджан, приходится на эти четыре страны.

Какие трудности могут возникнуть при импорте мороженого в нашу страну в нынешней ситуации, когда имеются определенные проблемы в торговле и перевозках между Беларусью, Россией и Украиной? Простимулирует ли усложнение импорта расширение отечественного производства?

Отвечая на вопросы Report, директор по продажам "Iceland" по Баку и Абшерону Эльшад Мамедов отметил, что в настоящее время их компания не закупает мороженое из Беларуси и Украины, а торговля с Россией продолжается: "В настоящее время увеличился импорт мороженого из Франции в Азербайджан. Оттуда в основном ввозятся продукты известных брендов. Из Турции также ввозятся брендовые товары. Из-за военных действий в Украине мороженое из Франции ввозится в Азербайджан не через Россию и Беларусь, а через Турцию. Разница в цене возникает уже на заводе. С учетом логистики они повысили цены. Мы не исключаем ценовых изменений. Товары из России продолжают поступать в обычном порядке. Проблем не имеется, мы ведем торговлю в рублях".

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов считает, что дефицита мороженого не возникнет: "Однако цены на местную и зарубежную продукцию вырастут. Также вероятно снижение качества мороженого. В любом случае ожидается рост цен на мороженое, даже если товары из Украины и Беларуси будут заменены на турецкую продукцию".

Э.Гусейнов отметил, что в этом вопросе Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) также должно действовать мягче: "Недавно один человек сообщил мне, что хочет ввозить мороженое из Калининграда, но АПБА чинит бюрократические препятствия. Я поднял этот вопрос в АПБА, после чего проблема устранилась".

Директор Национального кулинарного центра Таир Амирасланов сказал, что европейские двери для Россия и Беларуси закрыты, поэтому более вероятно, что производимое там мороженое будет экспортироваться ближним соседям, в том числе в Азербайджан. Даже если возникнут проблемы с ввозом мороженого из этих стран в Азербайджан, это станет настоящей возможностью для местных производителей: "В Азербайджане достаточно производителей мороженого. Возможно, сухое молоко до сих пор ввозилось из-за границы, однако у нас имеется достаточно молочных заводов. Это означает, что для наших местных производителей, наоборот, возникнут более благоприятные условия для производства мороженого без снижения качества и повышения цены. Что касается импортируемой продукции, указанные государства не единственные наши партнеры. Мы закупаем достаточно молочных продуктов из стран Балтии, Турции, Ирана. И впредь наше сотрудничество с ними будет продолжаться по возрастающей. Хотя спрос на мороженое у нашего народа нормальный, этот продукт не незаменим для нас. Мы не используем мороженое при приготовлении какого-либо блюда в нашей кухне или кулинарии. Если возникнет дефицит, мороженое можно приготовить даже в домашних условиях".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda builki dondurma mövsümündə nə gözlənilir?

Экслюзивные новости

SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi