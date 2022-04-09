Что ожидать в Азербайджане в сезон мороженого?

В прошлом году в Азербайджан было импортировано 1 млн 273,9 тыс. тонн мороженого на сумму 6 млн 116,04 тыс. долларов США. Из страны было экспортировано 129,91 тыс. тонн мороженого на сумму 377,73 тыс. долларов США. В 2021 году в стране произведено 722,8 т

В прошлом году в Азербайджан было импортировано 1 млн 273,9 тыс. тонн мороженого на сумму 6 млн 116,04 тыс. долларов США. Из страны было экспортировано 129,91 тыс. тонн мороженого на сумму 377,73 тыс. долларов США. В 2021 году в стране произведено 722,8 тыс. тонн мороженого.

В прошлом году примерно 63,8% потребляемого в Азербайджане мороженого пришлось на импорт.

50% импортируемого в Азербайджан мороженого приходится на Беларусь, Россию и Украину. Импорт из Турции составляет 42%. То есть 92% мороженого, ввозимого в Азербайджан, приходится на эти четыре страны.

Какие трудности могут возникнуть при импорте мороженого в нашу страну в нынешней ситуации, когда имеются определенные проблемы в торговле и перевозках между Беларусью, Россией и Украиной? Простимулирует ли усложнение импорта расширение отечественного производства?

Отвечая на вопросы Report, директор по продажам "Iceland" по Баку и Абшерону Эльшад Мамедов отметил, что в настоящее время их компания не закупает мороженое из Беларуси и Украины, а торговля с Россией продолжается: "В настоящее время увеличился импорт мороженого из Франции в Азербайджан. Оттуда в основном ввозятся продукты известных брендов. Из Турции также ввозятся брендовые товары. Из-за военных действий в Украине мороженое из Франции ввозится в Азербайджан не через Россию и Беларусь, а через Турцию. Разница в цене возникает уже на заводе. С учетом логистики они повысили цены. Мы не исключаем ценовых изменений. Товары из России продолжают поступать в обычном порядке. Проблем не имеется, мы ведем торговлю в рублях".

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов считает, что дефицита мороженого не возникнет: "Однако цены на местную и зарубежную продукцию вырастут. Также вероятно снижение качества мороженого. В любом случае ожидается рост цен на мороженое, даже если товары из Украины и Беларуси будут заменены на турецкую продукцию".

Э.Гусейнов отметил, что в этом вопросе Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) также должно действовать мягче: "Недавно один человек сообщил мне, что хочет ввозить мороженое из Калининграда, но АПБА чинит бюрократические препятствия. Я поднял этот вопрос в АПБА, после чего проблема устранилась".

Директор Национального кулинарного центра Таир Амирасланов сказал, что европейские двери для Россия и Беларуси закрыты, поэтому более вероятно, что производимое там мороженое будет экспортироваться ближним соседям, в том числе в Азербайджан. Даже если возникнут проблемы с ввозом мороженого из этих стран в Азербайджан, это станет настоящей возможностью для местных производителей: "В Азербайджане достаточно производителей мороженого. Возможно, сухое молоко до сих пор ввозилось из-за границы, однако у нас имеется достаточно молочных заводов. Это означает, что для наших местных производителей, наоборот, возникнут более благоприятные условия для производства мороженого без снижения качества и повышения цены. Что касается импортируемой продукции, указанные государства не единственные наши партнеры. Мы закупаем достаточно молочных продуктов из стран Балтии, Турции, Ирана. И впредь наше сотрудничество с ними будет продолжаться по возрастающей. Хотя спрос на мороженое у нашего народа нормальный, этот продукт не незаменим для нас. Мы не используем мороженое при приготовлении какого-либо блюда в нашей кухне или кулинарии. Если возникнет дефицит, мороженое можно приготовить даже в домашних условиях".