Члены Общественного совета при Минэкономики Азербайджана представили план действий депутатам

Члены Общественного совета при Министерстве экономики Азербайджана провели встречу с членами комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Члены Общественного совета при Министерстве экономики Азербайджана провели встречу с членами комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече была представлена презентация по целям и задачам Общественного совета, работе, проводимой в соответствии с требованиями закона ”Об общественном участии“, плану деятельности совета и другим вопросам.

С членами Милли Меджлиса был проведен обмен мнениями о деятельности Совета, обсуждены направления расширения сотрудничества.