Чистая прибыль "Яндекса" во втором квартале выросла на 387%

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Чистая прибыль российской интернет-компании "Яндекс" во втором квартале 2016 года выросла на 387% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

За апрель-июнь этого года показатель превысил 2 млрд. рублей (более 30,3 млн. долларов), а в прошлом составлял лишь 423 млн. рублей.

В первом квартале чистая прибыль компании, наоборот, снизилась почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании обращают внимание на то, что реальную финансовую ситуацию в компании отражает показатель "скорректированная чистая прибыль".

Этот показатель в том числе помогает сгладить влияние на отчетность изменения курса валют и других временных факторов, приводящих к ее искажению.

Скорректированная чистая прибыль во втором квартале выросла на 40% в годовом выражении до 3,9 млрд. рублей.

Выручка компании во втором квартале выросла на 30% до более чем 18 млрд. рублей.