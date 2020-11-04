Чистая прибыль BMW упала в 1,7 раза

За девять месяцев поставки автомобилей упали на 12,5%, составив 1,638 млн штук, из которых на марку BMW приходится 1,427 млн машин

Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) за январь-сентябрь 2020 года опустилась почти в 1,7 раза в годовом выражении и составила 2,11 миллиарда евро.

Как передает Report, об этом говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,2 евро против 5,37 евро годом ранее. Выручка в годовом выражении опустилась на 7,1% к прошлогоднему уровню — до 69,508 миллиарда евро.

За девять месяцев поставки автомобилей упали на 12,5% и составили 1,638 миллиона штук, из которых на марку BMW приходится 1,427 миллиона машин (снижение на 11,3%). Поставки Mini снизились на 20%, до 208,1 тысячи машин, а Rolls-Royce — на 28,5%, до 2 651 единицы.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла на 17,4% — до 1,786 миллиарда евро. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 2,71 евро против 2,31 евро в третьем квартале 2019 года. Выручка в годовом выражении уменьшилась на 1,4% — до 26,283 миллиарда евро.

В третьем квартале компания нарастила поставки автомобилей на 8,6% — до 675 592 единиц. Поставки бренда BMW выросли на 9,8% — до 585,2 тысячи машин, Mini — на 1,9%, до 89,26 тысячи, Rolls-Royce — сократились на 9,5%, до 1 091 единицы. При этом в Китае, на который приходится треть поставок, показатель вырос на 31%, до 230,9 тысячи машин.

Автоконцерн BMW выпускает автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам третьего квартала составлял 124,19 тысячи человек.