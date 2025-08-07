Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось почти на 5%

Число налогоплательщиков в Азербайджане по состоянию на 1 августа текущего года составляет 1 637 784 налогоплательщика, что на 4,8% больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, 86,9% от общего числа налогоплательщиков составляют физические лица, 13,1% - юридические лица и другие организации. За последний год число частных предпринимателей увеличилось на 4,4%, а число компаний - на 7,4%.

На конец июля в стране насчитывалось 198 371 коммерческая организация (+ 8,1%).

За 7 месяцев текущего года государственную регистрацию прошли 8 196 коммерческих организаций, из которых 88,5% - с местными и 11,5% - с иностранными инвестициями.

91,8% зарегистрированных коммерческих юридических лиц - это общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% - акционерные общества (АО), 1,1% — кооперативы и т. д.

84,6% коммерческих организаций прошли электронную регистрацию. Доля электронной регистрации ООО с местными инвестициями составила 96,1%.