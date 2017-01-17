Чешские компании проявляют заинтересованность в ненефтяном секторе Азербайджана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Чешские компании заинтересованы в деятельности в различных сферах ненефтяного сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек на прошедшем в Баку бизнес-форуме Азербайджан-Чехия.

Чешский министр отметил, что Чехия заинтересована в налаживании не только политических, но и экономических связей с Азербайджаном: "Возможности сотрудничества между предпринимателями обеих стран в различных сферах экономики очень широки. Наши страны являются стратегическими партнерами. Азербайджан экспортирует в Чехию сырую нефть. Помимо этого, мы сотрудничаем в ненефтяном секторе. Чехия заинтересована в развитии связей в инфраструктурной, транспортной, сельскохозяйственной, образовательной, энергетической, технологической сферах".

Он также коснулся развития туристических связей: "Чешские туристы в этом регионе чаще посещают Иран. Однако мы можем нарастить поток туристов путем пропаганды. Мы также готовы поддержать Азербайджан в вопросе членства в ВТО".