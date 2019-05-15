В Баку состоится азербайджано-чешский бизнес-форум

В рамках визита председателя Нижней палаты Парламента Чешской Республики Радека Вондрачека в Баку 16 мая состоится азербайджано-чешский бизнес-форум.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики страны. В мероприятии примут участие чешские предприниматели, действующие в различных сферах экономики.

Предыдущий бизнес-форум также прошел в Азербайджане - в сентябре 2018 года.

На сегодняшний день объем инвестиций Чехии в Азербайджан превышает 30 миллионов долларов, а инвестиций Азербайджана в Чехию - немногим больше этого показателя. В Азербайджане работают 25 чешских компаний. Чешские компании являются подрядчиками в 8 проектах, общая стоимость которых превышает 2 миллиардов долларов.

В сотрудничестве между странами во многих секторах имеется неиспользованный потенциал. Азербайджан отмечает большой потенциал для развития отношений с Чехией в области финансов, промышленности, машиностроения и химической промышленности. Имеются также возможности в области строительства железнодорожных вагонов, в частности товарных, производства железнодорожных контейнеров. На основе подписанного в 2017 году меморандума между Гянджинским автомобильным заводом и компанией Tatra предусматривается наладить сборку грузовых автомобилей Tatra.

Чехия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, химической и обрабатывающей промышленности, машиностроения, информационных технологий, а также в секторе транспортных, логистических и туристических услуг, в сотрудничестве в энергетическом секторе, сфере возобновляемых источников энергии, в поставках лекарственных препаратов, электротехники, бытовой электроники и экологических технологий.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-апреле составил 250,23 миллиона долларов, из которых почти 235,4 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот между странами сократился на 18 процентов.

Илаха Мамедли