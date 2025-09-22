Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    • 22 сентября, 2025
    • 10:43
    CEO Roubini Macro: Азербайджан готов привлекать прямые инвестиции в зеленые технологии и финтех

    Азербайджан очень удачно расположен, чтобы привлекать прямые иностранные инвестиции в технологии и отрасли будущего.

    Как сообщает Report, об этом заявил CEO Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 25) в Баку.

    По его словам, он находится в стратегическом положении между Востоком и Западом.

    "Это стабильная страна с хорошим управлением и макроэкономической политикой. Поэтому быть здесь, в мой самый первый визит в Баку, в этой удивительной стране, - это очень успешный опыт. Отличное управление, макроэкономическая стабильность, и у вас большие амбиции на будущее", - сказал он.

    Н. Рубини считает, что если подумать об Азербайджане и о том, как она может внедрять новые технологии, чтобы улучшить себя, диверсифицировать экономику вдали от ресурсов и энергии, то таких сфер очень много.

    "Во-первых, конечно, необходимо готовить рабочую силу к технологиям будущего. Цифровое образование имеет ключевое значение. Во-вторых, технологии можно использовать для оптимизации как добычи, так и потребления ископаемых видов топлива, и это очень важно делать эффективно. В-третьих, эта страна привержена "зеленому переходу", будучи хозяйкой COP29 в прошлом году. И "зеленая" технологическая революция основана на технологиях. В-четвертых, предоставление финансовой доступности и более эффективное оказание финансовых услуг является ключевым фактором, и это сфера финтех-революции", - сказал он.

    В-пятых, продолжил Н. Рубини, страна находится в стратегической позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом.

    "И, несмотря на реакцию против глобализации, ее будет становиться больше. Будет больше торговли из Центральной и Восточной Азии на Ближний Восток, в Кавказ, в Европу и дальше в мир. Но транспорт и логистика становятся высокотехнологичными. Это уже не традиционная сфера. И поэтому технологическая ориентация в этой сфере имеет ключевое значение. И последний момент. Необходимо строить дата-центры по всему миру. Но дата-центры - это огромные потребители энергии. И со временем они будут перемещаться в те части мира, где энергии много и она дешева, в том числе в Персидский залив и, возможно, сюда", - добавил он.

    Лента новостей