Цены на рынке жилья в Азербайджане выросли почти на 10%

В 2024 году цены на рынке жилья в Азербайджане выросли на 9,9% по сравнению с 2023 годом.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, подорожание на первичном рынке жилья составило 11,3%, а на вторичном рынке - 9,8%.
Кроме того, в IV квартале 2024 года индекс цен на рынке жилья вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост составил 2,8% на первичном рынке жилья и 3,3% - на вторичном рынке.
Рост цен на рынке жилья указывает на динамичное развитие сектора и увеличение спроса.