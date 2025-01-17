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Цены на рынке жилья в Азербайджане выросли почти на 10%

Цены на рынке жилья в Азербайджане выросли почти на 10% В 2024 году цены на рынке жилья в Азербайджане выросли на 9,9% по сравнению с 2023 годом.
Бизнес
17 января 2025 г. 16:34
Цены на рынке жилья в Азербайджане выросли почти на 10%

В 2024 году цены на рынке жилья в Азербайджане выросли на 9,9% по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, подорожание на первичном рынке жилья составило 11,3%, а на вторичном рынке - 9,8%.

Кроме того, в IV квартале 2024 года индекс цен на рынке жилья вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост составил 2,8% на первичном рынке жилья и 3,3% - на вторичном рынке.

Рост цен на рынке жилья указывает на динамичное развитие сектора и увеличение спроса.

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