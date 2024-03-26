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Цены на какао-бобы впервые в истории превысили $10 тыс. за тонну

Цены на какао-бобы впервые в истории превысили $10 тыс. за тонну Котировки фьючерсов на какао в очередной раз обновили исторический максимум на опасениях дефицита предложения.
Бизнес
26 марта 2024 г. 21:21
Цены на какао-бобы впервые в истории превысили $10 тыс. за тонну

Котировки фьючерсов на какао в очередной раз обновили исторический максимум на опасениях дефицита предложения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

Майские фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов подорожали на 3,9% и достигли до $10 030 за тонну. С начала года котировки подскочили в 2,4 раза, за последние пять сессий - более чем на 20%.

Как сообщалось, в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике какао в мире, установилась аномально жаркая погода, что угрожает урожаю какао-бобов.

Спрос на какао и шоколад в ведущих экономиках мира тем временем остается высоким.

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