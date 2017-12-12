Цены на авторынке Азербайджана остались стабильными

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре этого года цены на легковые автомобили в Азербайджане остались неизменными, запчасти и оборудование подорожало на 0,2%. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Цены аккумуляторов, амортизаторов, противоугонного оборудования также остались стабильными. Велосипеды в ноябре подорожали на 0,3%. Напомним, что в октябре легковые автомобили выросли в цене на 3,1%, велосипеды - 0,3%.

В ноябре этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с октябрем выросли на 0,2%, в том числе, продовольственные и непродовольственные товары – 0,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги остались неизменными.