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Центры обслуживания налогоплательщиков будут принимать граждан без предварительной записи

Центры обслуживания налогоплательщиков будут принимать граждан без предварительной записи Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана отменила введенную ранее систему онлайн-очереди в центрах обслуживания налогоплательщиков.
Бизнес
10 марта 2022 г. 15:11
Центры обслуживания налогоплательщиков будут принимать граждан без предварительной записи

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана отменила введенную ранее систему онлайн-очереди в центрах обслуживания налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

"В рамках мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса (COVID-19) в стране, с мая 2020 года прием граждан в центрах обслуживания налогоплательщиков осуществлялся по предварительной онлайн-записи. С учетом решения Оперативного штаба при Кабинете министров о смягчении карантина, в работу центров обслуживания налогоплательщиков были внесены изменения. С 9 марта налогоплательщики могут пользоваться предоставляемыми в этих центрах услугами без предварительной онлайн-записи", - отметили в Государственной налоговой службе.

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