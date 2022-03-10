Центры обслуживания налогоплательщиков будут принимать граждан без предварительной записи

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана отменила введенную ранее систему онлайн-очереди в центрах обслуживания налогоплательщиков.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана отменила введенную ранее систему онлайн-очереди в центрах обслуживания налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

"В рамках мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса (COVID-19) в стране, с мая 2020 года прием граждан в центрах обслуживания налогоплательщиков осуществлялся по предварительной онлайн-записи. С учетом решения Оперативного штаба при Кабинете министров о смягчении карантина, в работу центров обслуживания налогоплательщиков были внесены изменения. С 9 марта налогоплательщики могут пользоваться предоставляемыми в этих центрах услугами без предварительной онлайн-записи", - отметили в Государственной налоговой службе.