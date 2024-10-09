Центры обслуживания налогоплательщиков Азербайджана приняли более 479 тыс. человек

В январе-сентябре этого года центры обслуживания налогоплательщиков Азербайджана приняли 479 807 человек.

В январе-сентябре этого года центры обслуживания налогоплательщиков Азербайджана приняли 479 807 человек.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

В ведомстве отметили, что налогоплательщикам было оказано 729 305 услуг, 271,7 тыс. из которых были оказаны в устной форме (ответы на вопросы, связанные с налоговым законодательством и администрированием), а более 141,7 тыс. - в электронной (помощь в подготовке и отправке деклараций и отчетов).

За отчетный период были даны ответы на более чем 26,5 тыс. письменных обращений от налогоплательщиков, им было отправлено около 10,8 млн различных видов уведомлений (писем) информационного характера.