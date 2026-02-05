Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Центр рыболовства и аквакультуры покупает служебные автомобили

    Бизнес
    • 05 февраля, 2026
    • 10:15
    Центр рыболовства и аквакультуры покупает служебные автомобили

    Центр рыболовства и аквакультуры готовится к приобретению 6 новых служебных автомобилей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на центр.

    Согласно информации, речь идет об 1 внедорожнике SUV и 5 автомобилях типа пикап (Double Cab). Предполагаемая стоимость закупки составляет 500 тыс. манатов.

    Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом президента Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года. Его уставный капитал составляет 1 млн манатов. Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в области организации и управления рыболовством.

    Центр рыболовства и аквакультуры тендер
    Лента новостей