Центр рыболовства и аквакультуры покупает служебные автомобили
Бизнес
- 05 февраля, 2026
- 10:15
Центр рыболовства и аквакультуры готовится к приобретению 6 новых служебных автомобилей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на центр.
Согласно информации, речь идет об 1 внедорожнике SUV и 5 автомобилях типа пикап (Double Cab). Предполагаемая стоимость закупки составляет 500 тыс. манатов.
Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом президента Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года. Его уставный капитал составляет 1 млн манатов. Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в области организации и управления рыболовством.
Последние новости
11:26
В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и СШАДругие страны
11:24
Премьер Польши находится с визитом в КиевеВ регионе
11:23
CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в АзербайджанеФинансы
11:15
SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в ТурцииЭнергетика
11:13
Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризмаТуризм
11:11
Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединенияВнешняя политика
11:09
МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничестваДругие страны
11:05
Маск запустил Starlink в ТаджикистанеДругие страны
11:02