Центр рыболовства и аквакультуры покупает служебные автомобили

Центр рыболовства и аквакультуры готовится к приобретению 6 новых служебных автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на центр.

Согласно информации, речь идет об 1 внедорожнике SUV и 5 автомобилях типа пикап (Double Cab). Предполагаемая стоимость закупки составляет 500 тыс. манатов.

Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом президента Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года. Его уставный капитал составляет 1 млн манатов. Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в области организации и управления рыболовством.