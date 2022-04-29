Центр поддержки экспорта "Одно окно" помог экспорту на 779 млн долларов

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в апреле этого года через Центр поддержки экспорта “Одно окно”, составила 29,2 миллиона долларов США.

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в апреле этого года через Центр поддержки экспорта “Одно окно”, составила 29,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске ”Экспортного обзора“, опубликованном Центром анализа и коммуникации экономических реформ (İİTKM).

Согласно документу, это на 70,8% больше, чем в апреле прошлого года.

С 2017 года по апрель 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта “Одно окно”, составила 778,9 миллиона долларов США.