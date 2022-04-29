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Центр поддержки экспорта "Одно окно" помог экспорту на 779 млн долларов

Центр поддержки экспорта "Одно окно" помог экспорту на 779 млн долларов Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в апреле этого года через Центр поддержки экспорта “Одно окно”, составила 29,2 миллиона долларов США.
Бизнес
29 апреля 2022 г. 13:35
Центр поддержки экспорта Одно окно помог экспорту на 779 млн долларов

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в апреле этого года через Центр поддержки экспорта “Одно окно”, составила 29,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске ”Экспортного обзора“, опубликованном Центром анализа и коммуникации экономических реформ (İİTKM).

Согласно документу, это на 70,8% больше, чем в апреле прошлого года.

С 2017 года по апрель 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта “Одно окно”, составила 778,9 миллиона долларов США.

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Версия на азербайджанском языке “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi 779 milyon dollarlıq ixraca kömək edib

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