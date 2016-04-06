​Caspian European Club переходит в закрытый режим работы

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Caspian European Club (Caspian Business Club) по решению высшего руководства CEIBC с 11 апреля переходит в закрытый режим работы. Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор CEIBC Тельман Алиев.

Т.Алиев отметил, что отныне на организуемых мероприятиях, бизнес-форумах и круглых столах смогут принимать участие только руководители и представители компаний-членов Caspian European Club (Caspian Business Club).

"Все руководители и представители компаний, желающие и в дальнейшем принимать активное участие на организуемых нами мероприятиях, бизнес-форумах и круглых столах, могут вступить в Caspian European Club (Caspian Business Club) на льготных условиях, заполнив электронную форму регистрации до 1 мая. Данное решение также распространяется на международные Caspian European Forum, Caspian Energy Forum и Caspian Business Forum", - подчеркнул он.

Т.Алиев также отметил, что главы дипломатических представительств, международных финансовых институтов и международных организаций, ректоры вузов и руководители бизнес-ассоциаций и объединений предпринимателей, у которых с Caspian European Club (Caspian Business Club) есть соглашение о сотрудничестве, смогут и впредь беспрепятственно посещать бизнес-форумы, организуемые CEIBC.

По его словам, данное решение никак не отразится на медиа-партнерах Caspian European Club (Caspian Business Club). "Для них, как и прежде, будут созданы условия для участия в короткой пресс-конференции и будет предоставлена возможность принять участие в официальной части бизнес-форума", - подчеркнул Тельман Алиев.

Все компании, вступившие в Caspian European Club (Caspian Business Club) до 1 мая 2016 года, также как и все компании-члены CEIBC, получат уникальную возможность выставить на бесплатной основе принадлежащие им бренды на сайте голосования международной премии Caspian Brand Award (www.brandaward.org) и выставить на голосование фото и имена топ-менеджеров компаний на сайте голосования международной премии Caspian CEO Award (www.award.ceo).

Официальная церемония вручения международной премии Caspian Brand Award (www.brandaward.org) состоится осенью 2016 года, международной премии Caspian CEO Award – зимой 2017 года.

В целом, до конца года CEIBC планирует организовать до 20 бизнес-форумов с участием глав министерств и ведомств.