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    Британский гражданин учредил в Азербайджане компанию с уставным капиталом более 300 тыс. евро

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало компанию Turan Drilling & Engineering Company.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, компания зарегистрирована по юридическому адресу г.Баку, Сабаильский район, улица Низами, 69. Ее уставный капитал составляет 306 122 евро, а законным представителем является гражданин Великобритании Петри Роберт.

    Названы также члены наблюдательного совета Turan Drilling & Engineering Company. Это Эльдар Вагиф оглу Мамедзаде, Рамин Али оглу Исаев, Вугар Мухтар оглу Самедли и трое иностранных граждан - Бирне Энтони Джозеф, Лорентцен Руне и Павер Гэри.

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