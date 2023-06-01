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Британские компании заинтересованы в реализации проектов "зеленой" энергетики в Карабахе

Британские компании заинтересованы в реализации проектов "зеленой" энергетики в Карабахе Британские компании заинтересованы в реализации проектов "зеленой" энергетики на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
1 июня 2023 г. 17:16
Британские компании заинтересованы в реализации проектов зеленой энергетики в Карабахе

Британские компании заинтересованы в реализации проектов "зеленой" энергетики на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

Согласно информации, министр Микаил Джаббаров провел встречу с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон. Он отметил, что экономическое сотрудничество между двумя странами расширяется, подписанные сторонами документы создают благоприятные условия для активного участия британских инвесторов в различных сферах экономики Азербайджана, а Великобритания является лидером по объему инвестиций в Азербайджан.

Стороны провели обмен мнениями по проектам, реализуемым в области энергетики, созданию рабочей группы между министерством экономики и Торговой палатой Великобритании в Азербайджане, участию британских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке ФотоBritish companies interested in green energy projects in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Britaniya şirkətləri Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrinə maraq göstərirlər

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