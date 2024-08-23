BP купит 15% китайского производителя биотоплива за $49 млн

BP Plc покупает 15%-ную долю в Lianyungang Jiaao Enproenergy Co. за 354 млн юаней ($49,6 млн).

BP Plc покупает 15%-ную долю в Lianyungang Jiaao Enproenergy Co. за 354 млн юаней ($49,6 млн).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, сообщило китайское подразделение британской компании.

Lianyungang Jiaao Enproenergy - "дочка" Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., которая занимается производством и продажей биотоплива и является одной из крупнейших компаний в Китае в этом сегменте.

Ожидается, что Lianyungang Jiaao Enproenergy завершит строительство завода по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) в первом квартале 2025 года. Его мощность составит 500 тысяч тонн в год. Топливо будет выпускаться из использованного кулинарного масла и животного жира.

Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов КНР.