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BP купит 15% китайского производителя биотоплива за $49 млн

BP купит 15% китайского производителя биотоплива за $49 млн BP Plc покупает 15%-ную долю в Lianyungang Jiaao Enproenergy Co. за 354 млн юаней ($49,6 млн).
Бизнес
23 августа 2024 г. 13:14
BP купит 15% китайского производителя биотоплива за $49 млн

BP Plc покупает 15%-ную долю в Lianyungang Jiaao Enproenergy Co. за 354 млн юаней ($49,6 млн).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, сообщило китайское подразделение британской компании.

Lianyungang Jiaao Enproenergy - "дочка" Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., которая занимается производством и продажей биотоплива и является одной из крупнейших компаний в Китае в этом сегменте.

Ожидается, что Lianyungang Jiaao Enproenergy завершит строительство завода по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) в первом квартале 2025 года. Его мощность составит 500 тысяч тонн в год. Топливо будет выпускаться из использованного кулинарного масла и животного жира.

Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов КНР.

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Версия на английском языке China's biofuel firm Jiaao brings in BP as investor for SAF unit

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