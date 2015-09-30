​Более 75 регионов РФ имеют постоянные торгово- экономические связи с Азербайджаном

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Порядка 75 регионов России имеют постоянные торгово-экономические отношения с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

"На сегодняшний день 75 субъектов РФ на постоянной основе поддерживают торгово-экономические отношения с Азербайджаном. Из наиболее крупных экономических партнеров Азербайджана можно выделить Дагестан, Татарстан, Ставропольский край, Астраханскую, Свердловскую, Челябинскую области",- сказал он.

По словам замминистра, российско-азербайджанские связи имеют положительную динамику, развиваются по всем направлениям и являются наглядным примером укрепления стратегического партнерства.

"Между нашими странами налажен активный и продуктивный диалог по актуальным вопросам внешнеполитической и экономической повестки и по большинству из них наши позиции совпадают", - добавил Цыбульский.

По словам замминистра экономики и промышленности Азербайджана Ниязи Абдулла оглы Сафарова, в настоящее время республика подписала соглашения с регионами России о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах.

"Также в 13 субъектах РФ созданы межправительственные комиссии. В целом, Азербайджан поддерживает торгово-экономические отношения с 78 регионами России", - сказал Сафаров.

"Дружба Азербайджана и России уже давно приняла характер стратегических отношений", - подчеркнул он.