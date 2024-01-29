Более 3 тыс. инвестиционных проектов профинансировано за счет льготных кредитов в 2023 году

В целях расширения доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам в 2023 году Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики на финансирование 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов выделен льготный к

В целях расширения доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам в 2023 году Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики на финансирование 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов выделен льготный кредит в размере 193,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Министр отметил, что за счет этих кредитов создано более 3 000 новых рабочих мест.

"99,8% кредитов по числу проектов и 91,1% по сумме выдано субъектам микро, малого и среднего предпринимательства", - говорится в публикации.