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Более 3 тыс. инвестиционных проектов профинансировано за счет льготных кредитов в 2023 году

Более 3 тыс. инвестиционных проектов профинансировано за счет льготных кредитов в 2023 году В целях расширения доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам в 2023 году Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики на финансирование 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов выделен льготный к
Бизнес
29 января 2024 г. 12:45
Более 3 тыс. инвестиционных проектов профинансировано за счет льготных кредитов в 2023 году

В целях расширения доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам в 2023 году Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики на финансирование 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов выделен льготный кредит в размере 193,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Министр отметил, что за счет этих кредитов создано более 3 000 новых рабочих мест.

"99,8% кредитов по числу проектов и 91,1% по сумме выдано субъектам микро, малого и среднего предпринимательства", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Last year, 3,276 investment projects were financed through concessional loans
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Ötən il güzəştli kredit hesabına 3 276 investisiya layihəsi maliyyələşdirilib”

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