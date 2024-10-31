ЕК начала разбирательство против торговой площадки Temu

Европейская комиссия 30 октября начала официальное расследование в отношении китайской торговой платформы Temu из-за опасений, что она не в состоянии предотвратить продажу нелегальной продукции в интернете.

Европейская комиссия 31 октября начала официальное расследование в отношении китайской торговой платформы Temu из-за опасений, что она не в состоянии предотвратить продажу нелегальной продукции в интернете.

Как сообщает Report со ссылкой на "The Guardian", в ЕК отметили, что у них есть многочисленные опасения, что платформа, принадлежащая PDD Holdings, нарушает новый Закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность технологических компаний, таких как Facebook, X и Google.

Среди ключевых вопросов - недостаточная надежность системы Temu для предотвращения повторного появления "ранее заблокированных недобросовестных продавцов", чья продукция иногда вновь появляется на сайте всего через несколько дней после удаления.

Высокопоставленный представитель ЕК сообщил, что различные органы по всей Европе, особенно в Германии, Дании и Ирландии, выразили обеспокоенность по поводу продажи на платформе контрафактной продукции, фармацевтических препаратов, косметики и игрушек.

Комиссия также обеспокоена агрессивными продажами на платформе, использующими "вызывающий привыкание дизайн", включая "игровые вознаграждения", а также слабостью системы управления рисками, связанными с таким дизайном.

Если будет установлено, что компания нарушает DSA, ей грозит штраф в 6% от годового оборота.

Чиновники сообщили, что Temu "очень оперативно" отреагировала на расследование ЕС, предоставляя ответы на запросы "в течение нескольких минут".