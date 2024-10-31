О нас

ЕК начала разбирательство против торговой площадки Temu

ЕК начала разбирательство против торговой площадки Temu Европейская комиссия 30 октября начала официальное расследование в отношении китайской торговой платформы Temu из-за опасений, что она не в состоянии предотвратить продажу нелегальной продукции в интернете.
Бизнес
31 октября 2024 г. 15:48
ЕК начала разбирательство против торговой площадки Temu

Европейская комиссия 31 октября начала официальное расследование в отношении китайской торговой платформы Temu из-за опасений, что она не в состоянии предотвратить продажу нелегальной продукции в интернете.

Как сообщает Report со ссылкой на "The Guardian", в ЕК отметили, что у них есть многочисленные опасения, что платформа, принадлежащая PDD Holdings, нарушает новый Закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность технологических компаний, таких как Facebook, X и Google.

Среди ключевых вопросов - недостаточная надежность системы Temu для предотвращения повторного появления "ранее заблокированных недобросовестных продавцов", чья продукция иногда вновь появляется на сайте всего через несколько дней после удаления.

Высокопоставленный представитель ЕК сообщил, что различные органы по всей Европе, особенно в Германии, Дании и Ирландии, выразили обеспокоенность по поводу продажи на платформе контрафактной продукции, фармацевтических препаратов, косметики и игрушек.

Комиссия также обеспокоена агрессивными продажами на платформе, использующими "вызывающий привыкание дизайн", включая "игровые вознаграждения", а также слабостью системы управления рисками, связанными с таким дизайном.

Если будет установлено, что компания нарушает DSA, ей грозит штраф в 6% от годового оборота.

Чиновники сообщили, что Temu "очень оперативно" отреагировала на расследование ЕС, предоставляя ответы на запросы "в течение нескольких минут".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU launches action against shopping website Temu over illegal products

Другие новости из категории

Азербайджанские агротехкомпании приглашены к участию в сельхозвыставке в Великобритании
Азербайджанские агротехкомпании приглашены к участию в сельхозвыставке в Великобритании
31 октября 2024 г. 16:01
В Азербайджане за 9 месяцев отменено 1 514 протоколов о госзакупках
В Азербайджане за 9 месяцев отменено 1 514 протоколов о госзакупках
31 октября 2024 г. 15:54
ГНС оштрафовала 70 налогоплательщиков за операции Card to card
ФотоГНС оштрафовала 70 налогоплательщиков за операции "Card to card"
31 октября 2024 г. 14:58
Newmar Group отзывы: в чем секрет популярности брокера?
Newmar Group отзывы: в чем секрет популярности брокера?
31 октября 2024 г. 14:48
В Баку представители Азербайджана и Казахстана провели обмен опытом в сфере строительства
В Баку представители Азербайджана и Казахстана провели обмен опытом в сфере строительства
30 октября 2024 г. 20:45
В Азербайджане разрабатывается новая программа по национальной стандартизации до 2028 года
В Азербайджане разрабатывается новая программа по национальной стандартизации до 2028 года
30 октября 2024 г. 18:54
Азербайджан и ООН обсудили Бакинскую инициативу по климатическому финансированию
Азербайджан и ООН обсудили Бакинскую инициативу по климатическому финансированию
30 октября 2024 г. 17:26
Назначен заместитель председателя Центра охраны труда
Назначен заместитель председателя Центра охраны труда
30 октября 2024 г. 16:04
ГНС провела очередной мониторинг против Card to card, оштрафованы 54 налогоплательщика
ФотоГНС провела очередной мониторинг против "Card to card", оштрафованы 54 налогоплательщика
30 октября 2024 г. 14:07
Цена на золото впервые в истории преодолела отметку $2800 за унцию
Цена на золото впервые в истории преодолела отметку $2800 за унцию
30 октября 2024 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi