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В Баку представители Азербайджана и Казахстана провели обмен опытом в сфере строительства

В Баку представители Азербайджана и Казахстана провели обмен опытом в сфере строительства Специалисты АО "КазНИИСА" посетили Азербайджан для участия в ряде двусторонних встреч, направленных на обмен опытом и развитие системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли.
Бизнес
30 октября 2024 г. 20:45
В Баку представители Азербайджана и Казахстана провели обмен опытом в сфере строительства

Специалисты АО "КазНИИСА" посетили Азербайджан для участия в ряде двусторонних встреч с целью обмена опытом и развитие системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, делегацию принял начальник Государственного Агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС Азербайджана Джабраил Ханларов.

В Главном управлении Государственной вневедомственной экспертизы замначальника отдела науки, строительных и сметных норм агентства Эльбрус Алиев в ходе встречи рассказал об основных целях программы.

В рамках визита была организована конференция, посвященная системному подходу к сметному ценообразованию и нормированию в обеих странах.

Казахстанские специалисты обсудили с руководством и сотрудниками сметного отдела ГУ Государственной вневедомственной экспертизы механизмы проведения экспертизы проектной документации.

Казахстанская делегация ознакомилась с работой сметного отдела Государственного головного проектного института "Азергоспроект" ("Азердовлетлайихе").

В рамках этих встреч стороны обсудили актуальные вопросы и выразили заинтересованность в разработке совместных инициатив и проектов, направленных на усовершенствование сметных и строительных норм. Это способствовало обмену опытом и определению перспективных направлений для сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

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