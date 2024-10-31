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Названо число британских компаний, действующих в Азербайджане

Названо число британских компаний, действующих в Азербайджане ВЫПУСТИТЬ ПОЗЖЕ УЗНАТЬ У КЯМАЛИ Х КОГДА
Бизнес
31 октября 2024 г. 16:45
Названо число британских компаний, действующих в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане работают более 450 британских компаний, из них около 50 - в секторе зеленой энергии. Кроме этого, много компаний представлено в секторах нефти и газа, инфраструктуры, финансовых услуг, образования, а также розничной торговли.

Об этом в интервью Report заявил торговый комиссар по Восточной Европе и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео.

"Недавно моя команда привезла британские компании в Азербайджан для участия в выставке Baku Build, чтобы продемонстрировать опыт Великобритании в архитектуре и строительстве. Это мероприятие прошло с большим успехом",- сказал он.

По его словам, 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 ноября по 22 ноября 2024 года, предоставит огромные возможности для продвижения британского бизнеса в Азербайджане.

"Мы в Баку проведем мероприятие по климатическому финансированию совместно с TheCityUK (отраслевая организация, представляющая британские финансовые и связанные с ними профессиональные услуги) в рамках конференции, а также ряд других мероприятий по климату. Великобритания имеет все возможности для сотрудничества с азербайджанскими предприятиями в ненефтяном секторе, особенно в сфере возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, образования и здравоохранения", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Britaniya şirkətlərinin sayı açıqlanıb

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