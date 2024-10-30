Азербайджан и ООН обсудили Бакинскую инициативу по климатическому финансированию

Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) провели обсуждения Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).

Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) провели обсуждения Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что BICFIT обещает хорошие перспективы в обеспечении глобальной синергии, объединяя вопросы климатического финансирования, инвестиций, торговли и устойчивого развития.

"На встрече в формате видеоконференции с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию госпожой Ребекой Гринспан мы обсудили подготовку ко Встрече высокого уровня по BICFIT, которая состоится в рамках COP29. Мы подчеркнули, что эта инициатива может сыграть важную роль в формировании климатического финансирования на инклюзивной основе, использовании потенциала частного сектора и глобальном процессе декарбонизации", - написал Джаббаров.