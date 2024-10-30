Азербайджан и ООН обсудили Бакинскую инициативу по климатическому финансированию
Азербайджан и ООН обсудили Бакинскую инициативу по климатическому финансированиюАзербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) провели обсуждения Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).
Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) провели обсуждения Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".
Министр отметил, что BICFIT обещает хорошие перспективы в обеспечении глобальной синергии, объединяя вопросы климатического финансирования, инвестиций, торговли и устойчивого развития.
"На встрече в формате видеоконференции с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию госпожой Ребекой Гринспан мы обсудили подготовку ко Встрече высокого уровня по BICFIT, которая состоится в рамках COP29. Мы подчеркнули, что эта инициатива может сыграть важную роль в формировании климатического финансирования на инклюзивной основе, использовании потенциала частного сектора и глобальном процессе декарбонизации", - написал Джаббаров.
İqlim maliyyəsi, #investisiya və #ticarət üzrə Bakı Təşəbbüsü (BICFIT) #iqlim maliyyəsi, investisiya, ticarət və dayanıqlı inkişaf məsələlərini bir araya gətirərək qlobal sinerjinin təmin edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli perspektiv vəd edir. #BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə… pic.twitter.com/bRldNmXQiZ