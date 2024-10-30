О нас

Азербайджан и ООН обсудили Бакинскую инициативу по климатическому финансированию

Азербайджан и ООН обсудили Бакинскую инициативу по климатическому финансированию Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) провели обсуждения Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).
Бизнес
30 октября 2024 г. 14:33
Азербайджан и ООН обсудили Бакинскую инициативу по климатическому финансированию

Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) провели обсуждения Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что BICFIT обещает хорошие перспективы в обеспечении глобальной синергии, объединяя вопросы климатического финансирования, инвестиций, торговли и устойчивого развития.

"На встрече в формате видеоконференции с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию госпожой Ребекой Гринспан мы обсудили подготовку ко Встрече высокого уровня по BICFIT, которая состоится в рамках COP29. Мы подчеркнули, что эта инициатива может сыграть важную роль в формировании климатического финансирования на инклюзивной основе, использовании потенциала частного сектора и глобальном процессе декарбонизации", - написал Джаббаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BMT iqlim maliyyəsi, investisiya və ticarət üzrə Bakı Təşəbbüsünü müzakirə edib

Другие новости из категории

ГНС провела очередной мониторинг против Card to card, оштрафованы 54 налогоплательщика
ФотоГНС провела очередной мониторинг против "Card to card", оштрафованы 54 налогоплательщика
30 октября 2024 г. 14:07
Цена на золото впервые в истории преодолела отметку $2800 за унцию
Цена на золото впервые в истории преодолела отметку $2800 за унцию
30 октября 2024 г. 11:03
В Госслужбу за 9 месяцев поступило около 6 000 обращений от потребителей
В Госслужбу за 9 месяцев поступило около 6 000 обращений от потребителей
30 октября 2024 г. 10:01
Посол Турции: Мы намерены довести товарооборот с Азербайджаном до 15 млрд долларов
Посол Турции: Мы намерены довести товарооборот с Азербайджаном до 15 млрд долларов
29 октября 2024 г. 20:33
Государственная налоговая служба применила финансовые санкции к 43 предпринимателям
ФотоГосударственная налоговая служба применила финансовые санкции к 43 предпринимателям
29 октября 2024 г. 17:31
Депутат: В Азербайджане продается водка даже за один манат, что говорит об уклонении от уплаты налогов
Депутат: В Азербайджане продается водка даже за один манат, что говорит об уклонении от уплаты налогов
29 октября 2024 г. 13:37
Азербайджан возобновил экспорт карбамида в Аргентину и Бразилию
Азербайджан возобновил экспорт карбамида в Аргентину и Бразилию
29 октября 2024 г. 13:04
Датская фармкомпания вышла на рынок Азербайджана
Датская фармкомпания вышла на рынок Азербайджана
29 октября 2024 г. 12:55
Гражданин Турции создал в Азербайджане компанию с уставным капиталом в 3 млн долларов
Гражданин Турции создал в Азербайджане компанию с уставным капиталом в 3 млн долларов
29 октября 2024 г. 12:10
Что такое стоп-лоссы и тейк-профиты в криптотрейдинге?
Что такое стоп-лоссы и тейк-профиты в криптотрейдинге?
29 октября 2024 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi