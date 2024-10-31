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Азербайджанские агротехкомпании приглашены к участию в сельхозвыставке в Великобритании

Азербайджанские агротехкомпании приглашены к участию в сельхозвыставке в Великобритании Азербайджанские компании, задействованные в сфере инновационных агротехнологий, могут принять участие в выставке сельскохозяйственного оборудования и технологий в январе 2025 года в Великобритании.
Бизнес
31 октября 2024 г. 16:01
Азербайджанские агротехкомпании приглашены к участию в сельхозвыставке в Великобритании

Азербайджанские компании, задействованные в сфере инновационных агротехнологий, могут принять участие в выставке сельскохозяйственного оборудования и технологий в январе 2025 года в Великобритании.

Об этом в интервью Report заявил торговый комиссар по Восточной Европе и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео.

Он отметил, что главной целью участия в выставке станет расширения партнерства между агротехнологическими компаниями двух стран. Помимо этого, по мнению Полео, одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества являются сфера образования, сектор чистой энергетики и финансирование мер по борьбе с изменением климата.

"Ожидаем, что на климатической конференции COP29 правительство Азербайджана представит свои амбициозные планы в области чистой энергетики и климатического финансирования, где Великобритания может стать надежным партнером, особенно в сферах декарбонизации, оффшорной ветроэнергетики и климатического финансирования. Кроме энергетики, к перспективным направлениям сотрудничества относятся образование и сельское хозяйство", - сказал он.

Полео отметил, что британские университеты уже установили партнерские связи с азербайджанскими учебными заведениями, а профессиональные квалификационные программы, такие как ACCA (Британская ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров, объединяющая профессионалов в области финансов, учета и аудита), набирают популярность и способствуют развитию управленческих талантов в Азербайджане.

"Мы также содействуем сотрудничеству в области сельского хозяйства, в частности, в получении ветеринарных сертификатов на экспорт крупного рогатого скота и эмбрионов. Моя команда в Баку готовится привезти инновационные азербайджанские агротехнологические компании на выставку сельскохозяйственной техники и технологий Великобритании, которая пройдет в январе 2025 года, чтобы расширить наше партнерство в этой области", - подчеркнул торговый комиссар.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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