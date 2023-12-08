Более 1700 грузовиков ожидают выезда на таможенных постах Азербайджана

На таможенном посту "Красный мост" на границе с Грузией выезда ожидают 1 350 грузовых автомобилей, еще 171 грузовик ожидает выезда на таможенном посту "Мазымгара".

На таможенном посту "Красный мост" на границе с Грузией выезда ожидают 1 350 грузовых автомобилей, еще 171 грузовик ожидает выезда на таможенном посту "Мазымгара".

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В Агентстве отметили, что скопление грузовиков на грузино-азербайджанской границе связано с ограничением движения крупнотоннажных автомобилей из-за непогоды на таможенном посту "Верхний Ларс" между Россией и Грузией.

"Всего на таможенных постах выезда ожидают 1 724 грузовика. 181 грузовик ждет выезда на таможенном посту "Астара", 140 - на таможенном посту "Билясувар", 60 - на таможенном посту "Самур" и еще три на таможенном посту "Ханоба", - заявили в ведомстве.