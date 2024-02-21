Boeing отстранила от должности одного из руководителей программы 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение расстаться с одним из руководителей программы 737 MAX и произвела перестановки в руководстве подразделения коммерческих авиалиний.

Американская корпорация Boeing приняла решение расстаться с одним из руководителей программы 737 MAX и произвела перестановки в руководстве подразделения коммерческих авиалиний.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Seattle Times со ссылкой на электронное письмо компании.

Вице-президент программы 737 MAX и генеральный директор завода окончательной сборки в Рентоне (штат Вашингтон) Эд Кларк покидает компанию Boeing, его место займет Кэти Рингголд, вице-президент подразделения коммерческих авиалиний.

В корпорации подчеркивают, что эти шаги призваны обеспечить "повышенное внимание к тому, чтобы каждый поставляемый самолет соответствовал или превосходил все требования к качеству и безопасности".

В начале января Boeing 737 MAX 9, принадлежащий компании Alaska Airlines, вскоре после вылета совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда (штат Орегон) из-за разгерметизации. Самолет направлялся в город Онтарио (штат Калифорния), но потерял часть фюзеляжа. После этого ФАУ распорядилось приостановить эксплуатацию лайнеров этого типа и провести их проверки.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен 10-тысячный самолет.