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Boeing начнет переоборудовать пассажирские самолеты в грузовые

Boeing начнет переоборудовать пассажирские самолеты в грузовые Американский авиастроительный концерн Boeing Co. запустит три линии по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовые Boeing 737-800BCF в Северной Америке и Европе.
Бизнес
16 ноября 2021 г. 12:24
Boeing начнет переоборудовать пассажирские самолеты в грузовые

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. запустит три линии по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовые Boeing 737-800BCF в Северной Америке и Европе.

Как передает Report, линии переоборудования будут запущены на базе KF Aerospace в Канаде и в аэропорту Гатвика в Лондоне.

"Рынок грузовых авиаперевозок как никогда горяч сейчас. В этой области мы видим реальный потенциал для роста", - отметил вице-президент компании Стэнли Дил в комментарии для CNBC во время авиасалона в Дубае.

До начала пандемии значительная часть перевозимых воздухом грузов находилась в багажных отсеках пассажирских самолетов. Но в результате введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений в туризме и передвижении людей большинство пассажирских самолетов остались без дела.

В то же время многие авиакомпании отмечают рост объемов грузоперевозок в последнее время. В последней полугодовой отчетности Emirates Airline зафиксировала увеличение объемов грузовых перевозок на 39% по сравнению с прошлым годом, в результате чего почти достигли уровня допандемийного 2019 года.

Ранее в Boeing также сообщалось, что компания активно ведет переговоры о поставках грузовой модели самолета Boeing 777X. По словам вице-президента по продажам и маркетингу компании Ихсана Мунира, переговоры с несколькими клиентами находятся на продвинутой стадии.

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